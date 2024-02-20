Ситуация драматическая, а прогресса нет: Сикорский раскритиковал ЕС за недостаток военной помощи

В начале года в ЕС заявили о желании реформировать Европейский фонд мира, чтобы он мог эффективнее покрывать потребности украинской армии. Впрочем, как известно, страны-члены Евросоюза до сих пор не нашли компромисс по реформе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что недоволен заседанием Совета ЕС МИД, поскольку коллеги не согласовали реформирование Европейского фонда мира. Других источников финансирования передачи оружия для Украины также нет. Об этом сообщил Сикорский после заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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ЕС не может обеспечить Украину снарядами

По словам польского министра, к европейским коллегам во время заседания присоединился их украинский коллега Дмитрий Кулеба в онлайн режиме. Глава МИД Украины обратился с просьбой о срочных поставках боеприпасов.

Мне жаль констатировать, что в этом вопросе также нет прогресса, поскольку есть страны, которые продолжают блокировать создание специальной линии финансирования для обороны Украины в Европейском фонде мира, а других источников финансирования для поставки боеприпасов нет,

– сказал Радослав Сикорский.

Он отметил, что ситуация на фронте в Украине "начинает приобретать драматический характер". Министр говорит, что призвал коллег принять решение о реформе фонда, откуда Украина получает военную помощь, как можно быстрее.

Как мы знаем, Авдеевка уже упала, россияне давят в нескольких направлениях, и, возможно, уже почти поздно,

– добавил министр.

Глава МИД Польши отметил, что министры обсуждают предложение президента Чехии по закупке снарядов в третьих странах.

Сикорский отметил, что сегодня предложение было "на столе переговоров", а также в рамках двусторонних контактов Польши с другими странами. Однако, пока решения о финансировании закупки этих боеприпасов пока нет.

Это определенная новизна ситуации, потому что до сих пор мы думали, что снарядов больше нет. А оказывается, что есть не только боеприпасы, но и мощности для их производства. Не хватает только решения о мобилизации средств на закупку и производство,

– сообщил Сикорский.