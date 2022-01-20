Россия пострадает, – ЕС заявил о готовности ввести санкции, если Москва атакует Украину

В Евросоюзе подтвердили, что готовы ввести жесткие санкции против России, если та нападет на Украину. Предупредили, что Россия пострадает, если дипломатического решения не найдут.

Экономические санкции будут масштабными и массовыми. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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ЕС готов действовать

Россию уже в который раз призывают к диалогу и дипломатии. Однако предупреждают: если решение не найдут, "Россия пострадает". Москве напомнили, что ЕС является крупнейшим торговым партнером России, а также ее основным инвестором.

Если ситуация ухудшится, если будут новые нападения на территориальную целостность Украины, мы ответим масштабными экономическими и финансовыми санкциями,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС готов к действиям. Попытки России разделить Европу на сферы влияния не примут.

Что известно о вероятном нападении России на Украину

Американская разведка в январе предостерегла, что Россия может сфабриковать повод для нападения на Украину. Допускают повторение сценария 2014 года.

Аналитики CIT заявили, что в Беларуси, в 200 километрах от Киева, заметили военную технику России. Москва и Минск планируют в феврале совместные военные учения.

США также беспокоятся, что Кремль может напасть на Украину с территории Беларуси.

О санкциях Запад предупреждает Кремль чуть ли не каждый день. Президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину экономической катастрофой в случае агрессии. Так, банкам России могут запретить проводить операции с долларом.

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