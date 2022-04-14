ЕС закрывает единственную лазейку, по которой России можно было продавать оружие в обход санкций

России удалось модернизировать часть своей военной техники посредством стран Евросоюза. Несмотря на санкции, европейцы активно продавали изделия военного назначения России. И делали это совершенно открыто и официально. Теперь этому придет конец.

Еще 1 августа 2014 года Европейский Союз наложил эмбарго на поставку оружия и изделий военного назначения в Россию. Случилось это после того, как Россия захватила Крым и часть Донбасса, а также сбила самолет Boeing Malaysia Airlines, когда погибли 298 человек. Тогда же под давлением страна ЕС и США Франция упразднила продажу России двух десантных кораблей.

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Несмотря на это Россия продолжала получать военную технику, в том числе из Франции и Германии. Только в 2021 году страны ЕС продали России оружия и боеприпасов на сумму 39 миллионов евро. Это на 50% больше, чем в 2020 году, когда продажи составили 25 миллионов евро.

Как россияне обходили санкции

Когда в 2014 году были наложены санкции на поставку вооружения России, в ней оставили лазейку – компаниям разрешили выполнять контракты, которые были подписаны до объявления эмбарго. А не желая терять такого "дорогого" клиента, некоторые компании эти контракты каждый раз обновляли, а не подписывали новые. Таким образом Россия могла модернизировать свое вооружение, в том числе танки, самолеты и вертолеты.

И самое современное французское оборудование обнаружили на танках, на которых российская армия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Издание Defenсe24 пишет о том, что в период с 2015 по 2020 год россияне заплатили французским оружейным компаниям 152 миллиона евро.

Основными поставщиками оборудования были две французские компании Thales и Safran, основным акционером которых является государство. Экспорт в Россию в основном касался тепловизионных камер, предназначенных для оснащения российских танков, а также навигационных систем и инфракрасных детекторов для истребителей и боевых вертолетов ПКС России. Франция с 2015 года выдала 76 лицензий на экспорт военных товаров в Россию.

Какую технику модернизировали россияне

По данным издания Disclose, французские компании Thales и Safran помогли модернизировать более тысячи российских танков.

К примеру, на российские танки T-72, его глубокую модернизацию T-90 и новые Т-80БВМ устанавливали специальные видеокамеры Matis STD производства Safran.

Safran также снабжала навигационные системы Sigma 95N для российских истребителей, позволяющих автономную ориентировку без сигналов спутников.

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" оснащены оптико-электронной прицельной системой производства Safran.

Компания Thales с момента подписания в 2014 году контракта поставила навигационную систему Tacan для 60 российских многоцелевых истребителей Су-30.

ЕС наконец-то закрыл лазейку

После вторжения России в Украину Европейский Союз уже наложил пять пакетов санкций против России. И только в пятом из них наконец-то закрыл лазейку, через которую Россия закупала вооружение в странах ЕС. При этом сделали это только со второй попытки.

8 апреля стороны не смогли это согласовать. Комиссия ЕС, ответственная за подготовку санкций, не предложила поправку по ликвидации лазейки, поскольку не было понятно, имеет ли она единодушную политическую поддержку 27 стран ЕС, сообщили дипломаты.

Но на встрече на прошлой неделе посланцы согласились внести изменения в текст после свежей критики со стороны правительств некоторых стран, включая Польшу и Литву.