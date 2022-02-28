ЕС запретил допускать ценные бумаги госкомпаний из России на торги
Источник:Интерфакс-Украина
Европейский Союз подготовил для России ряд санкций. В рамках второго пакета ограничений оккупантам запретили допускать ценные бумаги госкомпаний на торги.
Согласно документу, речь идет о запрете предоставлять услуги на торговых площадках ЕС для ценных бумаг. Речь идет о тех, которые выпустили гос компании из России.
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ЕС не будет предоставлять России услуги с ценными бумагами
Кроме этого, Евросоюз не имеет права обслуживать какие-либо бумаги, которые выпустили после 12 апреля физические или юридические лица из России.
Ряд российских компаний и банков не смогут размещать долговые обязательства и акции:
- "Альфа-банк";
- РЗ;
- "Совкомфлот".
Отметим, что Евросоюз ввел санкции против Центробанка России. Глава дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что уже 28 февраля обнародует санкционный список.
Также в ЕС договорились отключить от SWIFT ряд российских банков.
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