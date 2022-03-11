ЕС запретит импорт сталелитейной продукции из России на "миллиарды долларов"
11 марта 2022 , 19:45Читати новину українською
Источник:"Интерфакс-Украина"
Россия в истерике, ведь 11 марта США и ЕС продолжили расширять санкции против путинского режима за вторжение в Украину. Под новые ограничения попадут металлургические компании в России.
ЕС бьет по центральному сектору российской экономической системы
ЕС готовит новый санкционный пакет против России. В его рамках введет ограничения на импорт ключевой продукции сталелитейной отрасли из РФ.
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В Еврокомиссии заявили, что ограничения ударят по центральному сектору российской экономической системы.
Это ударит по центральному сектору российской экономической системы, лишая ее миллиардов долларов экспортных поступлений и гарантируя, что наши граждане не субсидируют войну.
– говорится в заявлении Еврокомиссии.
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