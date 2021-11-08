ЕС запустил новый сайт для общественных организаций, молодежи и медиа

Здесь можно найти последние новости, интересные статьи и практическую информацию о проектах, финансируемых ЕС. Контент доступен на восьми языках: азербайджанском, английском, белорусском, армянском, грузинском, русском, румынском и украинском.

На новом сайте euneighbourseast.eu собрана вся информация о сотрудничестве между Европейским союзом и странами Восточного партнерства: Азербайджаном, Белоруссией, Арменией, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.

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Темы и актуальные новости

Команда EU NEIGHBOURS east ежедневно мониторит более ста сайтов и платформ европейских проектов, оперативно пишет и рассылает свежие новости в режиме реального времени.

Помимо новостей на сайте каждый день появляется множество возможностей: грантов, стипендий, семинаров, конкурсов и тренингов. Практические статьи из рубрики "Факты" помогут понять, как работают программы ЕС и как воспользоваться их возможностями, например, подать заявку на получение гранта или стипендии. Конкретные примеры можно найти в рубрике "Истории".

Кроме этого, на сайте представлена ​​постоянно обновляемая база данных насчет ВСЕХ проектов ЕС на территории стран Восточного партнерства.

Платформа очень легка в использовании: вы можете осуществлять поиск и фильтровать весь контент по стране, теме или программе.

Материалы об обществе изменений

Сайт 24 канала постоянно сотрудничает с командой EU NEIGHBOURS east. За последний год мы рассказали истории о тех, кто помогает на Донбассе, посоветовали украинцам как проверять качество воды и даже вспомнили инициативы насчет борьбы с дезинформацией.

Все страны Восточного партнерства готовят полезный контент об инициативах в своих сообществах, что укрепляет регион и помогает гражданскому обществу. Не зря ключевой месседж такого партнерства #strongertogether ("сильнее вместе").