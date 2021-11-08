На новому сайті euneighbourseast.eu зібрана вся інформація про співпрацю між Європейським союзом і країнами Східного партнерства: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Республікою Молдова та Україною.

Читайте також Від хобі – до справи життя: історія багатодітної мами, яка монетизувала своє захоплення

Теми та актуальні новини

Команда EU NEIGHBOURS east щодня моніторить більше сотні сайтів і платформ європейських проєктів, оперативно пише й розсилає свіжі новини в режимі реального часу.

Крім новин на сайті щодня з’являється безліч можливостей: грантів, стипендій, семінарів, конкурсів і тренінгів. Практичні статті з рубрики "Факти" допоможуть зрозуміти, як працюють програми ЄС та яким чином скористатися їхніми можливостями, наприклад, подати заявку на отримання гранту чи стипендії. Конкретні приклади можна знайти в рубриці "Історії".

Крім цього, на сайті представлено постійно оновлювану базу даних щодо ВСІХ проєктів ЄС на території країн Східного партнерства.

Платформа є дуже легкою в користуванні: ви можете здійснювати пошук та фільтрувати весь контент за країною, темою чи програмою.

Матеріали про суспільство змін

Сайт 24 каналу постійно співпрацює з командою EU NEIGHBOURS east, За останній рік ми розказали історії про тих, хто допомагає на Донбасі, порадили українцям, як перевіряти якість води та навіть згадали ініціативи щодо боротьби з дезінформацією.

Всі країни Східного партнерства готують корисний контент про ініціативи у своїх спільнотах, що зміцнює регіон та допомогає громадянському суспільству. Не дарма ключовий меседж такого партнерства #strongertogether ("сильніші разом").

Для читачів також доступна щоденна розсилка. Її можна налаштувати відповідно до ваших потреб та інтересів.