ЕС на заседании Совета МИД не будет принимать решения по санкциям против России

Министры иностранных дел Евросоюза собираются на очередное заседание 24 января. Однако вопрос введения санкций против России из-за угрозы вторжения в Украину рассматривать не планируют.

Евросоюз полностью поддерживает Украину и готовит санкции против России. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Евросоюз готовит санкции

Жозеп Баррель заявил, что на заседании 24 января главы МИД стран Евросоюза не будут рассматривать вопрос введения санкций против России. В то же время, в ЕС продолжают работать над пакетом ограничений против России.

В настоящее время мы разрабатываем мощный пакет санкций, но сегодня ничего конкретного не примут, потому что процесс идет. Будьте уверены, все будет готово при необходимости,

– подчеркнул Боррель.

В целом заседание Совета глав МИД будет посвящено ситуации безопасности в мире, в частности в Европе. Во время обсуждения угрозы российского вторжения в Украину в формате видеосвязи присоединится госсекретарь США Энтони Блинкен.

США пока не будут вводить санкции против России

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что США не будут вводить санкции против России до возможного вторжения в Украину.

Блинкен убежден, что угроза санкций будет сдерживать российскую агрессию против Украины. Однако если ввести ограничения против Кремля сейчас – Запад потеряет механизм сдерживания угрозы войны.

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