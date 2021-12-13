В ЕС заверили, что едины в своей реакции в случае нападения России на Украину

Страны-члены ЕС едины в вопросе поддержки Украины. А в случае усиления российской агрессии, против Кремля применят серьезные экономические шаги.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

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По его словам, главы МИД всех стран ЕС согласны, что против России нужно будет вводить политические и экономические меры в случае, если она нападет на Украину.

​Европейский союз един в своей поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины. Все министры согласны, что в случае российской агрессии будут политические последствия, а также серьезные экономические шаги,

– подчеркнул он.

Глава европейской дипломатии также заявил, что любая агрессия в отношении Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России. Он констатировал, что ЕС "тесно координирует с нашими трансатлантическими партнерами" ответную реакцию.

"Вчера на Большой семерке мы говорили об этом. Этот вопрос остается высоко в повестке дня и будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС на заседании Европейского совета", – добавил Боррель.

Боррель отметил, что тему мер против РФ в случае ее нападения на Украину обсудят на встрече 16 декабря главы государств и правительств стран ЕС.

Заметим, что ранее обострение ситуации на границе с Украиной обсудили Джо Байден и Владимир Путин. Президент США подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и призвал Кремль снизить напряжение.

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