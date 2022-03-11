В ЕС заверили, что готовы ввести новые санкции против России за нападение на Украину

По итогам первого дня заседания Европейский Совет объявил, что обратился в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюзе. Но это еще не все хорошие новости.

Евросовет также объявил, что намерен вводить новые санкции против России. И помочь отстроить Украину, когда российское наступление остановят.

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Новые санкции против России от ЕС – будут

"Мы благодарим народ Украины за его мужество в защите своей страны и наших общих ценностей свободы и демократии", – говорится в заявлении Евросовета 10 марта.

Евросоюз пообещал продолжать оказывать "политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку" нашей стране, не оставляя ее наедине.

А еще в Европейском Союзе готовы применять к России новые санкции.

Вот как об этом говорится в релизе Европейского Совета:

Мы настроены еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы уже ввели значительные санкции и остаемся готовыми к быстрому введению новых санкций.

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