В ЕС заверили, что отмена безвиза для Украины - даже не на повестке дня

В Евросоюзе пока не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев. Несмотря на критику со стороны Европейской Палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза, этот вопрос не находится на повестке дня.

О вопросах Украины и безвиза в комментарии изданию рассказала глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова.

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ЕС не рассматривает отмену безвиза Украины

По словам Матерновой, безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что страна выбрала европейское будущее.

А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением,

– пояснила она.

Однако добавила, что в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов. "Мы и дальше будем контролировать антикоррупционные критерии по "механизму приостановления безвиза", – подытожила представительница Украины в ЕК. Она напомнила, что это предполагает непрерывное выполнение индикаторов либерализации и предоставление рекомендаций.

Слухи об отмене безвиза с ЕС: коротко