В ЕС заверили, что отмена безвиза для Украины - даже не на повестке дня
Источник:"Европейская правда"
В Евросоюзе пока не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев. Несмотря на критику со стороны Европейской Палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза, этот вопрос не находится на повестке дня.
О вопросах Украины и безвиза в комментарии изданию рассказала глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова.
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ЕС не рассматривает отмену безвиза Украины
По словам Матерновой, безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что страна выбрала европейское будущее.
А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением,
– пояснила она.
Однако добавила, что в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов. "Мы и дальше будем контролировать антикоррупционные критерии по "механизму приостановления безвиза", – подытожила представительница Украины в ЕК. Она напомнила, что это предполагает непрерывное выполнение индикаторов либерализации и предоставление рекомендаций.
Слухи об отмене безвиза с ЕС: коротко
- Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые страны ЕС хотят отменить безвизовый режим с Украиной из-за ряда злоупотреблений и неполного выполнения критериев безвиза.
- В Министерстве иностранных дел опровергли эти слухи и заверили, что не стоит волноваться, ведь для этого нет и не может быть никаких причин.
- Такое же заявление сделал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, назвав новость об отмене безвиза "фейком".