ЕС снял санкции с девяти человек из окружения Януковича, – СМИ
Европейский союз "обновил" антироссийский санкционный список, который касается агрессии России на Донбассе. Из него исключили девять украинцев – якобы из-за отсутствия доказательств.
Все они были близки к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних действий.
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"Введение карательных мер в отношении девяти украинцев, близких к президенту Виктору Януковичу в 2014 году, пришлось отменить, главным образом из-за недостаточных доказательств", – пишет издание.
Всего в список санкций Европейского Союза пока попали 170 человек и 44 организации. Они нанесли ущерб территориальной целостности Украины и стали причиной конфликта в стране.
Согласно европейским законам, частные лица и организации могут подать в суд и обжаловать введение против них санкций. Не все такие иски удовлетворяются. Издание отмечает, что санкции против российского пропагандиста Дмитрия Киселева не отменили.
Какие ограничения действуют против россиян до июля 2019 года?
- ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
- запрет на экспорт и импорт торговли оружием;
- запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
- ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
Не только ЕС ввел и возобновляет действия санкций против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Да, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских санкций.
Кого касаются американские санкции?Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.