ЕС снял санкции с девяти человек из окружения Януковича, – СМИ

Европейский союз "обновил" антироссийский санкционный список, который касается агрессии России на Донбассе. Из него исключили девять украинцев – якобы из-за отсутствия доказательств.

Все они были близки к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних действий.

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"Введение карательных мер в отношении девяти украинцев, близких к президенту Виктору Януковичу в 2014 году, пришлось отменить, главным образом из-за недостаточных доказательств", – пишет издание.

Всего в список санкций Европейского Союза пока попали 170 человек и 44 организации. Они нанесли ущерб территориальной целостности Украины и стали причиной конфликта в стране.

Согласно европейским законам, частные лица и организации могут подать в суд и обжаловать введение против них санкций. Не все такие иски удовлетворяются. Издание отмечает, что санкции против российского пропагандиста Дмитрия Киселева не отменили.

Какие ограничения действуют против россиян до июля 2019 года?

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Не только ЕС ввел и возобновляет действия санкций против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Да, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских санкций.

Кого касаются американские санкции?Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.