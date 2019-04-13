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      ЄС зняв санкції із дев'ятьох осіб з оточення Януковича, – ЗМІ

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      ЄС виключив з антиросійського санкційного списку дев'ять осіб з оточення Януковича, – Die Welt
      ЄС виключив з антиросійського санкційного списку дев'ять осіб з оточення Януковича, – Die Welt / 24 канал

      Європейський союз "оновив" антиросійський санкційний список, який стосується агресії Росії на Донбасі. Із нього виключили дев'ятьох українців – нібито через брак доказів.

      Усі вони були близькими до екс-президента України Віктора Януковича, повідомляє німецьке видання Die Welt з посиланням на внутрішні документи Європейської служби зовнішніх дій.

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      "Введення каральних заходів стосовно дев'яти українців, близьких до президента Віктора Януковича у 2014 році, довелося скасувати, головним чином через недостатні докази", – пише видання.

      Загалом до списку санкцій Європейського Союзу наразі потрапили 170 осіб та 44 організації. Вони завдали збитків територіальній цілісності України і стали причиною конфлікту в країні.

      Згідно з європейськими законами, приватні особи і організації можуть подати до суду і оскаржити введення проти них санкцій. Не всі такі позови задовольняються. Видання зазначає, що санкції проти російського пропагандиста Дмитра Кисельова не скасували. 

      Які обмеження діють проти росіян до липня 2019 року?

      • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, їхніх контрольних дочірніх компаній, створених поза межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;
      • заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;
      • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;
      • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

      Не лише ЄС запровадив і поновлює дію санкції проти Росії через її агресію щодо України. Так, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських санкцій.

      Кого стосуються американські санкції?Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Санкції Європа Віктор Янукович
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