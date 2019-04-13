ЄС зняв санкції із дев'ятьох осіб з оточення Януковича, – ЗМІ

Європейський союз "оновив" антиросійський санкційний список, який стосується агресії Росії на Донбасі. Із нього виключили дев'ятьох українців – нібито через брак доказів.

Усі вони були близькими до екс-президента України Віктора Януковича, повідомляє німецьке видання Die Welt з посиланням на внутрішні документи Європейської служби зовнішніх дій.

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"Введення каральних заходів стосовно дев'яти українців, близьких до президента Віктора Януковича у 2014 році, довелося скасувати, головним чином через недостатні докази", – пише видання.



Загалом до списку санкцій Європейського Союзу наразі потрапили 170 осіб та 44 організації. Вони завдали збитків територіальній цілісності України і стали причиною конфлікту в країні.

Згідно з європейськими законами, приватні особи і організації можуть подати до суду і оскаржити введення проти них санкцій. Не всі такі позови задовольняються. Видання зазначає, що санкції проти російського пропагандиста Дмитра Кисельова не скасували.

Які обмеження діють проти росіян до липня 2019 року?

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, їхніх контрольних дочірніх компаній, створених поза межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Не лише ЄС запровадив і поновлює дію санкції проти Росії через її агресію щодо України. Так, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських санкцій.

Кого стосуються американські санкції?Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.