Грозит ли усталость Европы от Украины капитуляцией перед Россией

Так называемая "усталость от Украины" не станет для европейских политиков причиной, чтобы прекратить противостояние агрессии Кремля. Со своей стороны, Киев должен помнить, что окно возможностей у него будет не всегда.

Под этой "усталостью" обычно имеют в виду нежелание Европы что-то делать, заявил экс-премьер-министр Эстонии, депутат парламента Эстонии Таави Рийвас во время Киевского форума по безопасности, пишет Укринформ.

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"Также это ни в коем случае не может быть поводом отказывать в помощи Украине, которая противостоит российской агрессии", – подчеркнул он.

При этом Рийвас отметил, что Украина нуждается в "амбициозном плане реформ". Киев должен воплощать его несмотря на то, что делать это на самом деле непросто.

Нет простых реформ, нет популярных реформ, все бывает наоборот. Не проводить реформы на самом деле легче, чем их воплощать. Украина имеет окно возможностей – и это окно возможностей не будет открыто всегда,

– сказал политик.

Он также добавил, что сегодня реформы нужно проводить "настойчиво и постоянно" – и украинцы это понимают.

Отметим, Европейский Союз ввел новые санкции в отношении восьми граждан России

из-за открытой агрессии в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники обстреляли украинские корабли и захватили в плен 24 моряков. Санкционный список Европейского союза за нарушение территориальной целостности Украины сейчас состоит из 171 человека и 44 компаний.

Какие ограничения действуют против россиян до июля 2019 года?

Ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

Запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

Запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

Ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

На агрессию России на Азове отреагировали также США, Канада и Австралия. Президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских санкций.

Кого касаются американские санкции? Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.