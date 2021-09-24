Еще 2 месяца назад это казалось невозможным, – Умланд о победе Шольца на выборах

Канцлера в Германии назначает Бундестаг. Сначала надо создать коалицию, чтобы избрать человека на эту должность.

Сейчас выглядит так, что выиграть выборы могут социал-демократы. Об этом в эфире 24 канала сообщил эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд.

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"Вероятно, Шольц (Олаф – 24 канал) будет новым канцлером Германии. Еще 2 месяца назад это казалось невозможным", – подчеркнул эксперт.

Умланд: резких поворотов не будет

По его словам, социал-демократы не имели достаточной поддержки. В то же время христианские демократы были фаворитами.

Не думаю, что если Шольц станет канцлером, то будут большие перемены. Резких поворотов не будет. Это, вероятно, будет продолжение той линии, которая очерчивалась в последние годы при Меркель (Ангеле – 24 канал). Андреас Умланд Эксперт Украинского института будущего

Умланд прокомментировал вероятную победу Шольца: смотрите видео

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