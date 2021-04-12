В Министерстве здравоохранения обновили показатели заболеваемости COVID-19 в регионах. Сразу три области находятся на грани попадания в красную зону.

Согласно новым данным, в Донецкой, Полтавской и Черкасской областях могут существенно усилить карантинные ограничения.

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Несколько дней превышенные показатели

В этих регионах в течение трех дней сразу два показателя превышают норму – коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций.

В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21% при норме 20%, а уровень госпитализаций 73,9% при норме 60%. В Полтавской области 20,1% и 81,4 соответственно. В Черкасской области – 22,9% и 92,3%.

В Минздраве объяснили, что красную зону вводят там, где в течение трех дней подряд превышены два и больше показателей коронавируса.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

Красная зона карантина: что запрещено

В красной зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения, в частности:

запрещена работа ТРЦ;

кафе и рестораны работают только на вынос;

школьники переходят на дистанционную форму обучения.

Ограничения относительно работы общественного транспорта вводятся местными властями отдельно.