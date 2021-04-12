Еще 3 области могут перейти в красную зону: Минздрав обновил показатели заболеваемости
В Министерстве здравоохранения обновили показатели заболеваемости COVID-19 в регионах. Сразу три области находятся на грани попадания в красную зону.
Источник:Минздрав
Согласно новым данным, в Донецкой, Полтавской и Черкасской областях могут существенно усилить карантинные ограничения.
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Несколько дней превышенные показатели
В этих регионах в течение трех дней сразу два показателя превышают норму – коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций.
В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21% при норме 20%, а уровень госпитализаций 73,9% при норме 60%. В Полтавской области 20,1% и 81,4 соответственно. В Черкасской области – 22,9% и 92,3%.
В Минздраве объяснили, что красную зону вводят там, где в течение трех дней подряд превышены два и больше показателей коронавируса.
Красная зона карантина: что запрещено
В красной зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения, в частности:
- запрещена работа ТРЦ;
- кафе и рестораны работают только на вынос;
- школьники переходят на дистанционную форму обучения.
Ограничения относительно работы общественного транспорта вводятся местными властями отдельно.
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