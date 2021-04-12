У Міністерстві охорони здоров'я оновили показники захворюваності COVID-19 у регіонах. Одразу три області перебувають на межі потрапляння до червоної зони.

Згідно з новими даними, на Донеччині, Полтавщині та Черкащині можуть суттєво посилити карантині обмеження.

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Декілька днів перевищені показники

У цих регіонах впродовж трьох днів одразу два показники перевищують норму - коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізацій.

У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% при нормі 20%, а рівень госпіталізацій 73,9% при нормі 60%. У Полтавській області 20,1% і 81,4 відповідно. У Черкаській області - 22,9% і 92,3%.

У МОЗ пояснили, що червону зону запроваджують там, де впродовж трьох днів поспіль перевищені два і більше показники коронавірусу.

Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.

Червона зона карантину: що заборонено

У червоній зоні карантину діють найбільш жорсткі обмеження, зокрема:

заборонена робота ТРЦ;

кафе та ресторани працюють лише на винос;

школярі переходять на дистанційну форму навчання.

Обмеження щодо роботи громадського транспорту вводяться місцевою владою окремо.