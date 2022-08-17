Еще 3 судна с агропродукцией отправились из портов "зерновым коридором"

Утром 17 августа еще 3 судна с украинским продовольствием отправились из портов "Черноморск" и "Одесса". Кроме того, должны загрузить новый караван.

PETREL S вышло из Черноморска, а SARA и EFE – из Одесского порта. Они везут более 33 тысяч тонн агропродукции.

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Загружают новый караван

Вчера из разблокированных портов вышел самый большой караван из 5 судов. На его борту было около 110 тысяч тонн продукции. Такой же караван ожидают сегодня. На него должны загрузить более 70 тысяч тонн продовольствия.



Еще 3 судна отправились с зерном / Фото Мининфраструктуры

В ходе зерновой сделки уже 24 судна отправились из украинских портов. На их борту – более 600 тысяч тонн агропродукции.



Суда везут более 33 тысяч тонн продукции

Что этому предшествовало

Судно ROJEN, перевозившее 15 тысяч тонн украинской кукурузы, пришвартовалось в порту города Равенна, в Италии. Его будут разгружать, по меньшей мере, до 16 августа.

Ранее балкер POLARNET, вышедший одним из первых из украинских портов, тоже добрался до пункта назначения. 8 августа он пришвартовался в Турции, доставив продовольствие с помощью зернового коридора.

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