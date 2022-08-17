PETREL S вийшло з Чорноморська, а SARA та EFE – з Одеського порту. Вони везуть понад 33 тисяч тонн агропродукції.

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Завантажують новий караван

Вчора з розблокованих портів вийшов найбільший караван з 5 суден. На його борту було майже 110 тисяч тонн продукції. Такий самий караван очікують сьогодні. На нього мають завантажити понад 70 тисяч тонн продовольства.



Ще 3 судна вирушили із зерном / Фото Мінінфраструктури

У ході зернової угоди вже 24 судна вирушили із українських портів. На їх борту – понад 600 тисяч тонн агропродукції.



Судна везуть понад 33 тисячі тонн продукції

Що цьому передувало

Судно ROJEN, яке перевозило 15 тисяч тонн української кукурудзи, пришвартувалось у порту міста Равенна, в Італії. Його розвантажуватимуть щонайменше до 16 серпня.

Раніше балкер POLARNET, який вийшов один з перших з українських портів, теж дістався пункту призначення. 8 серпня він пришвартувався у Туреччині, доставивши продовольство з допомогою зернового коридору.

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