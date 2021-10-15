Соответствующее решение 15 октября приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
К теме С сегодняшнего дня Херсонщина стала первой "красной" областью: какие там ограничения
Четыре области переходят в красную зону
Решение о переводе 4 областей в красную зону Госкомиссия приняла на внеочередном заседании.
С полуночи 18 октября 2021 года установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей,
– говорится в сообщении.
В этих регионах будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные "красным" уровнем эпидопасности.
Кстати, с 15 октября Херсонщина перешла в красную зону. Там с полуночи запрещена работа:
- заведений общественного питания (кроме доставки и на вынос);
- торговых центров, развлекательных заведений, театров, кинотеатров;
- магазинов и непродовольственных рынков;
- бассейнов, фитнес-центров, спортивных залов;
- учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.
Без изменений будут работать только банки, автозаправочные станции, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины. Стоит отметить, что ограничения не будут распространяться на учреждения и массовые мероприятия, где 100% находящихся будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Коротко об ограничениях из-за увеличения больных COVID-19 в Украине
- О вероятном переходе еще 5 областей в красную зону 14 октября заявил санитарный врач Игорь Кузин. Тогда говорилось о Житомирской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях.
- Кроме того, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.
- С 21 октября ездить поездами межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.