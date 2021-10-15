Соответствующее решение 15 октября приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

К теме С сегодняшнего дня Херсонщина стала первой "красной" областью: какие там ограничения

Четыре области переходят в красную зону

Решение о переводе 4 областей в красную зону Госкомиссия приняла на внеочередном заседании.

С полуночи 18 октября 2021 года установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей,

– говорится в сообщении.

В этих регионах будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные "красным" уровнем эпидопасности.

Кстати, с 15 октября Херсонщина перешла в красную зону. Там с полуночи запрещена работа:

заведений общественного питания (кроме доставки и на вынос);

торговых центров, развлекательных заведений, театров, кинотеатров;

магазинов и непродовольственных рынков;

бассейнов, фитнес-центров, спортивных залов;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Без изменений будут работать только банки, автозаправочные станции, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины. Стоит отметить, что ограничения не будут распространяться на учреждения и массовые мероприятия, где 100% находящихся будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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