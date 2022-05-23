Еще 5 оккупантов успешно "заблудились": ВСУ обнародовали фото ликвидированных россиян
Источник:Стратком ВСУ
ВСУ продолжают уверенно и успешно защищать Украину от российских оккупантов, нанося врагу огромные потери.
Украинские защитники не только сдерживают враждебное наступление и освобождают оккупированные территории, но и ежедневно ликвидируют пришедших на украинскую землю захватчиков.
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Стратком ВСУ обнародовал имена, звания, происхождение и даже фото очередной порции кафиров, которые смогли оставить нашу землю лучшим возможным для нас способом.
Офицер Вооруженных Сил Украины и военный блоггер Анатолий Штефан рассказал об убитых врагах, заблудившихся "на учениях" в Украине, но уже вернувшихся домой, правда грузом "200".
Ликвидированные российские кафиры
- Капитан Квашин Евгений;
- Лейтенант Гайфуллин Ингиз из Башкирии;
- Старший лейтенант Айдинян Антон из Ставрополя;
- Старший лейтенант Гончаров Николай из Бурятии;
- Командир роты материального обеспечения 28 ОПМБР капитан Виктор Панфилов из Рязанской области.
Земля вам бетоном, твари,
– говорится в сообщении Страткома.
Уничтоженные российские кафиры / Фото СтратКом ВСУ
Кажется, именно таким образом – уничтожение оккупантов – украинские воины лучше показывают врагу, что России в Украине совсем не рады, и никто не собирался россиян встречать с цветами. В целом Россия уже понесла такие потери в Украине за три месяца, как СССР за 9 лет в Афганистане.
Почему кафиры теряют потери: мнение британской разведки
В Министерстве обороны Великобритании назвали несколько причин, по которым страна-агрессор терпит такие большие потери в Украине:
- в войске страны-агрессорки плохая тактика на малых высотах;
- в России ограничено, если не отсутствует, прикрытие из воздуха;
- чувствуется также отсутствие гибкости.
Также в разведке говорят, что руководство русского войска постоянно наступает на одни и те же грабли. Это и послужило причиной того, что ежедневно количество личного состава только сокращается. Содействует этому также усиление наступления на Донбассе.
Общие потери врага по состоянию на 23 мая
С начала полномасштабного вторжения России в Украину враг уже потерял 29 200 кафиров.
Кроме этого, украинские защитники успешно уничтожают не только живую силу, но и технику захватчиков.
Актуальные потери врага на 23 мая
- личного состава – 29 200 человек ликвидировано;
- танков – 1 293 единицы;
- боевых бронированных машин – 3 166 единиц;
- артиллерийских систем – 604 единицы;
- РСЗО – 201 единица;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 204 единицы;
- вертолетов – 170 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 единиц;
- крылатых ракет – 110 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 единиц;
- специальной техники – 43 единицы.
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