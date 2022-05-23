Еще 5 оккупантов успешно "заблудились": ВСУ обнародовали фото ликвидированных россиян

23 мая 2022 , 16:54
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Стратком ВСУ

ВСУ продолжают уверенно и успешно защищать Украину от российских оккупантов, нанося врагу огромные потери.

Украинские защитники не только сдерживают враждебное наступление и освобождают оккупированные территории, но и ежедневно ликвидируют пришедших на украинскую землю захватчиков.

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Стратком ВСУ обнародовал имена, звания, происхождение и даже фото очередной порции кафиров, которые смогли оставить нашу землю лучшим возможным для нас способом.

Офицер Вооруженных Сил Украины и военный блоггер Анатолий Штефан рассказал об убитых врагах, заблудившихся "на учениях" в Украине, но уже вернувшихся домой, правда грузом "200".

Ликвидированные российские кафиры

  • Капитан Квашин Евгений;
  • Лейтенант Гайфуллин Ингиз из Башкирии;
  • Старший лейтенант Айдинян Антон из Ставрополя;
  • Старший лейтенант Гончаров Николай из Бурятии;
  • Командир роты материального обеспечения 28 ОПМБР капитан Виктор Панфилов из Рязанской области.

Земля вам бетоном, твари,
– говорится в сообщении Страткома.

Уничтоженные российские кафиры / Фото СтратКом ВСУ

Кажется, именно таким образом – уничтожение оккупантов – украинские воины лучше показывают врагу, что России в Украине совсем не рады, и никто не собирался россиян встречать с цветами. В целом Россия уже понесла такие потери в Украине за три месяца, как СССР за 9 лет в Афганистане.

Почему кафиры теряют потери: мнение британской разведки

В Министерстве обороны Великобритании назвали несколько причин, по которым страна-агрессор терпит такие большие потери в Украине:

  • в войске страны-агрессорки плохая тактика на малых высотах;
  • в России ограничено, если не отсутствует, прикрытие из воздуха;
  • чувствуется также отсутствие гибкости.

Также в разведке говорят, что руководство русского войска постоянно наступает на одни и те же грабли. Это и послужило причиной того, что ежедневно количество личного состава только сокращается. Содействует этому также усиление наступления на Донбассе.

Общие потери врага по состоянию на 23 мая

С начала полномасштабного вторжения России в Украину враг уже потерял 29 200 кафиров.
Кроме этого, украинские защитники успешно уничтожают не только живую силу, но и технику захватчиков.

Актуальные потери врага на 23 мая

  • личного состава – 29 200 человек ликвидировано;
  • танков – 1 293 единицы;
  • боевых бронированных машин – 3 166 единиц;
  • артиллерийских систем – 604 единицы;
  • РСЗО – 201 единица;
  • средств ПВО – 93 единицы;
  • самолетов – 204 единицы;
  • вертолетов – 170 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 единиц;
  • крылатых ракет – 110 единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2206 единиц;
  • специальной техники – 43 единицы.

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Автор: Марта Пономаренко