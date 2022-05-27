Украинские военные нанесли потерю врагу на Востоке

В оперативно-тактической группировке "Восход" сообщили, что за сегодня, 27 мая, в своей зоне ответственности нанесли врагу очередные потери. Уменьшилось у кафиров и техники, и личного состава.

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Да, украинские воины на Востоке уничтожили:

  • около 60 российских военных,
  • 1 боевую машину пехоты,
  • 1 боевую бронированную машину,
  • 1 артиллерийскую систему,
  • 2 АТТ.

Актуальная ситуация на Востоке

  • Кафиры продолжают бить по Донбассу . Они наносят авиаудары, обстреливают и штурмуют позиции украинских военных и мирные города.
  • На Славянском направлении враг гатив из артиллерии по Святогорску, Богородничему и Вернополью. Славянск и Довгенькое попали под авиационный удар врага.
  • На Лиманском направлении россияне хотят вытеснить украинских военных из лимана и развить наступление в сторону Славянска. Кроме того, они обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы Озерного и Дибровы.
  • На Северодонецком направлении захватчики проводили штурм при поддержке артиллерии у Щедрищевого, Боровского и Тошковки.
  • На Бахмутском направлении вражеские военные безуспешно штурмовали Камышеваху, Берестово и Белогоровку. Кроме того, они пытаются улучшить своё тактическое положение и разрушить пути логистического обеспечения ВСУ.
  • На Авдеевском направлении кафиры баллы по артиллерии по гражданской инфраструктуре. Под этот удар попали Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески и Марьинка.

Общие потери врага по состоянию на 27 мая

Каждый день общие потери российского агрессора в войне с Украиной растут благодаря стараниям наших защитников. По состоянию на утро 27 мая с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 29 750 своих военных .

Кроме того, ВСУ ликвидировали колоссальное количество вражеской техники:

  • личного состава – 29 750;
  • танков – 1322;
  • боевых бронированных машин – 3245;
  • артиллерийских систем – 623;
  • реактивных систем залпового огня – 201;
  • средств противовоздушной обороны – 93;
  • самолетов – 206;
  • вертолетов – 170;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 503;
  • крылатых ракет – 115;
  • кораблей и катеров – 13;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2226;
  • специальной техники – 48.

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