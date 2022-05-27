Українські військові завдали втрат ворогу на Сході

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" повідомили, що за сьогодні, 27 травня, у своїй зоні відповідальності завдали ворогу чергових втрат. Поменшало в окупантів і техніки, і особового складу.

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Так, українські воїни на Сході знищили:

  • близько 60 російських військових,
  • 1 бойову машину піхоти,
  • 1 бойову броньовану машину,
  • 1 артилерійську систему,
  • 2 АТТ.

Актуальна ситуація на Сході

  • Окупанти продовжують бити по Донбасу. Вони завдають авіаударів, обстрілюють та штурмують позиції українських військових та мирні міста.
  • На Слов'янському напрямку ворог гатив з артилерії по Святогірську, Богородничому та Вірнопіллі. Слов'янськ та Довгеньке потрапили під авіаційний удар ворога.
  • На Лиманському напрямку росіяни хочуть витіснити українських військових з лиману та розвинути наступ у бік Слов'янська. Крім того, вони обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Озерного та Діброви.
  • На Сєвєродонецькому напрямку загарбники проводили штурм за підтримки артилерії біля Щедрищевого, Борівського та Тошківки.
  • На Бахмутському напрямку ворожі військові безуспішно штурмували Комишуваху, Берестове та Білогорівку. Крім того, вони намагаються покращити своє тактичне становище і зруйнувати шляхи логістичного забезпечення ЗСУ.
  • На Авдіївському напрямку окупанти бали з артилерії по цивільній інфраструктурі. Під цей удар потрапили Новобахмутівка, Кам'янка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка.

Загальні втрати ворога станом на 27 травня

Щодня загальні втрати російського агресора у війні з Україною ростуть завдяки старанням наших захисників. Станом на ранок 27 травня, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 29 750 своїх військових.

Крім того, ЗСУ ліквідували колосальну кількість ворожої техніки:

  • особового складу – 29 750;
  • танків – 1322;
  • бойових броньованих машин – 3245;
  • артилерійських систем – 623;
  • реактивних систем залпового вогню – 201;
  • засобів протиповітряної оборони – 93;
  • літаків – 206;
  • гелікоптерів – 170;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503;
  • крилатих ракет – 115;
  • кораблів та катерів – 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226;
  • спеціальної техніки – 48.

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