Українські військові завдали втрат ворогу на Сході
В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" повідомили, що за сьогодні, 27 травня, у своїй зоні відповідальності завдали ворогу чергових втрат. Поменшало в окупантів і техніки, і особового складу.
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Так, українські воїни на Сході знищили:
- близько 60 російських військових,
- 1 бойову машину піхоти,
- 1 бойову броньовану машину,
- 1 артилерійську систему,
- 2 АТТ.
Актуальна ситуація на Сході
- Окупанти продовжують бити по Донбасу. Вони завдають авіаударів, обстрілюють та штурмують позиції українських військових та мирні міста.
- На Слов'янському напрямку ворог гатив з артилерії по Святогірську, Богородничому та Вірнопіллі. Слов'янськ та Довгеньке потрапили під авіаційний удар ворога.
- На Лиманському напрямку росіяни хочуть витіснити українських військових з лиману та розвинути наступ у бік Слов'янська. Крім того, вони обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Озерного та Діброви.
- На Сєвєродонецькому напрямку загарбники проводили штурм за підтримки артилерії біля Щедрищевого, Борівського та Тошківки.
- На Бахмутському напрямку ворожі військові безуспішно штурмували Комишуваху, Берестове та Білогорівку. Крім того, вони намагаються покращити своє тактичне становище і зруйнувати шляхи логістичного забезпечення ЗСУ.
- На Авдіївському напрямку окупанти бали з артилерії по цивільній інфраструктурі. Під цей удар потрапили Новобахмутівка, Кам'янка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка.
Загальні втрати ворога станом на 27 травня
Щодня загальні втрати російського агресора у війні з Україною ростуть завдяки старанням наших захисників. Станом на ранок 27 травня, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 29 750 своїх військових.
Крім того, ЗСУ ліквідували колосальну кількість ворожої техніки:
- особового складу – 29 750;
- танків – 1322;
- бойових броньованих машин – 3245;
- артилерійських систем – 623;
- реактивних систем залпового вогню – 201;
- засобів протиповітряної оборони – 93;
- літаків – 206;
- гелікоптерів – 170;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503;
- крилатих ракет – 115;
- кораблів та катерів – 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226;
- спеціальної техніки – 48.
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