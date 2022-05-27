ВСУ продолжают уничтожать врага

В частности, Вооруженные Силы проводят операции по ликвидации врага и на Донбассе. Сегодня в сети появилось видео, на котором наши Су-25 BBC уничтожили российскую технику в небе Донбасса.

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"Наши Су-25 ВВС в небе Донбасса" , – подписали видео.

На опубликованных кадрах воздушные силы Украины устроили настоящий фейерверк с участием россиян. Предлагаем посмотреть этот момент и вам!

Работа украинских Су-25 в небе Донбасса: смотрите видео

Свежие потери русской армии

Каждый день на украинской земле российская армия терпит немалые потери. По состоянию на 27 мая украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 29 750 российских оккупантов . Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Да, потери врага составляют:

  • личного состава – около 29 750 человек;
  • танков – 1 322 единицы;
  • боевых бронированных машин – 3 245 единиц;
  • артиллерийских систем – 623 единицы;
  • реактивных систем залпового огня – 201 единица;
  • средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
  • самолетов – 206 единиц;
  • вертолетов – 170 единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;
  • крылатых ракет – 115 единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
  • специальной техники – 48 единиц.

При этом следует помнить, что цифры ориентировочные. Активные боевые действия продолжаются ежеминутно, поэтому назвать точное количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники просто невозможно. Впрочем, это не может не радовать, ведь убитых захватчиков может быть гораздо больше.

Поражения кафиров: последние новости

  • Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на Востоке. Только за сутки 26 мая они уничтожили немало вражеской техники и самих кафиров. В частности, им удалось ликвидировать 87 штук личного состава.
  • В тот же день Вооруженные Силы Украины на Донбассе отразили 12 атак врага . Кафиры потеряли танк и много другой техники.
  • 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" ликвидировала многие российские техники. Они сообщили об уничтожении 5 вражеских танков , 4 БМП и БТР.
  • Воздушные силы ВСУ также не перестают выбивать врага с нашего неба. Один из российских боеприпасов на Луганском направлении смогли сбить служащие зенитно-ракетного подразделения Воздушных сил. Это была ракета класса "воздух-поверхность" Х-59. Избиение такого "летального аппарата" действительно спасло жизнь не менее нескольких наших воинов.
  • Не перестает удивлять и 24 ОМБр имени короля Даниила из Львовской области. На этот раз бригада захватила российский танк Т-72Б . Теперь он служит ВСУ и успешно уничтожает предыдущих владельцев.
  • Российские захватчики постоянно пытаются обстреливать населенные пункты Северодонецка из минометов. Впрочем, сегодня воины Сил специальных операций ВСУ не позволили им это сделать. уничтожили еще одну партию "200-х" .
  • Также 27 мая украинский пилот на истребителе Миг-29 ликвидировал очередной российский истребитель СУ-35 над Херсонщиной.

Важно – о ситуации на фронте 27 мая в оперативной сводке Генштаба ВСУ: смотрите видео