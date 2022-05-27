ВСУ продолжают уничтожать врага

В частности, Вооруженные Силы проводят операции по ликвидации врага и на Донбассе. Сегодня в сети появилось видео, на котором наши Су-25 BBC уничтожили российскую технику в небе Донбасса.

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"Наши Су-25 ВВС в небе Донбасса" , – подписали видео.

На опубликованных кадрах воздушные силы Украины устроили настоящий фейерверк с участием россиян. Предлагаем посмотреть этот момент и вам!

Работа украинских Су-25 в небе Донбасса: смотрите видео

Свежие потери русской армии

Каждый день на украинской земле российская армия терпит немалые потери. По состоянию на 27 мая украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 29 750 российских оккупантов . Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Да, потери врага составляют:

личного состава – около 29 750 человек;

танков – 1 322 единицы;

боевых бронированных машин – 3 245 единиц;

артиллерийских систем – 623 единицы;

реактивных систем залпового огня – 201 единица;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц;

вертолетов – 170 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;

крылатых ракет – 115 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

При этом следует помнить, что цифры ориентировочные. Активные боевые действия продолжаются ежеминутно, поэтому назвать точное количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники просто невозможно. Впрочем, это не может не радовать, ведь убитых захватчиков может быть гораздо больше.

Поражения кафиров: последние новости

Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на Востоке. Только за сутки 26 мая они уничтожили немало вражеской техники и самих кафиров. В частности, им удалось ликвидировать 87 штук личного состава.

В тот же день Вооруженные Силы Украины на Донбассе отразили 12 атак врага . Кафиры потеряли танк и много другой техники.

95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" ликвидировала многие российские техники. Они сообщили об уничтожении 5 вражеских танков , 4 БМП и БТР.

Воздушные силы ВСУ также не перестают выбивать врага с нашего неба. Один из российских боеприпасов на Луганском направлении смогли сбить служащие зенитно-ракетного подразделения Воздушных сил. Это была ракета класса "воздух-поверхность" Х-59. Избиение такого "летального аппарата" действительно спасло жизнь не менее нескольких наших воинов.

Не перестает удивлять и 24 ОМБр имени короля Даниила из Львовской области. На этот раз бригада захватила российский танк Т-72Б . Теперь он служит ВСУ и успешно уничтожает предыдущих владельцев.

Российские захватчики постоянно пытаются обстреливать населенные пункты Северодонецка из минометов. Впрочем, сегодня воины Сил специальных операций ВСУ не позволили им это сделать. уничтожили еще одну партию "200-х" .

уничтожили еще одну партию "200-х" . Также 27 мая украинский пилот на истребителе Миг-29 ликвидировал очередной российский истребитель СУ-35 над Херсонщиной.

Важно – о ситуации на фронте 27 мая в оперативной сводке Генштаба ВСУ: смотрите видео