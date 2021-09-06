Еще 7 лет назад была обычной украинской девочкой: как работает роспропаганда на Донбассе
Источник:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" показал, как российская пропаганда меняет жителей оккупированных территорий. Одной из жертв режима стала и 15-летняя Ангелина Карпека. Девочка с детства позирует с автоматом и благословляет боевиков "ДНР".
Девочка еще раньше попала в базу "Миротворца" с пометкой "жертва психологического насилия и русско-террористической пропаганды".
Важно Заставляют шагать, как солдат: в России детей с детства готовят к войне
Что известно об Ангелине Карпеке
Ребенок родился 26 апреля 2006 года на Донбассе. Она жила с бабушкой, которая писала для внучки стихи Владимиру Путину. Сама Ангелина в восторге от пророссийских боевиков, которые убивают наших защитников на Донбассе.
После войны на Донбассе девочку использовали в российской пропаганде. К примеру, когда новобранцы армии "ДНР" принимали присягу, девочка крестила солдат со словами: "Боженька, помоги им!". Боевики взамен подарили ей военную форму, в которой ребенок ходил каждый день.
Оккупанты используют ребенка / Фото из телеграм-канала "Анатолий Штирлиц"
Ребенок любит пророссийских боевиков / Фото из телеграм-канала "Анатолий Штирлиц"
Не так давно Ангелина получила российский паспорт. В соцсетях ребенок не скрывал своего счастья и призвала "Укропию" держать дистанцию.Обратите внимание! Россия с самого детства готовит российских детей к войне. Они часто выступают в костюмах военных с оружием. А в мае 2021 года дети на концерте изображали могилы погибших солдат Второй мировой.
Ангелина получила паспорт / Фото из телеграм-канала "Анатолий Штирлиц"
Ребенок враждебно настроен против Украины / Фото из телеграм-канала "Анатолий Штирлиц"