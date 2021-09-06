Дівчинка ще раніше потрапила до бази "Миротворця" з позначкою "жертва психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди".
Важливо Змушують крокувати, наче солдатів: у Росії дітей змалечку готують до війни
Що відомо про Ангеліну Карпеку
Дитина народилася 26 квітня 2006 року на Донбасі. Вона жила з бабусею, яка писала для онуки вірші Володимиру Путіну. Сама Ангеліна в захваті від проросійських бойовиків, які вбивають наших захисників на Донбасі.
Після війни на Донбасі дівчинку використовували у російській пропаганді. До прикладу, коли новобранці армії "ДНР" приймали присягу, дівчинка хрестила солдат зі словами: "Боженька, допоможи їм!". Бойовики натомість подарували її військову форму, в якій дитина ходила щодня.
Окупанти використовують дитину / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"
Дитина любить проросійських бойовиків / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"
Не так давно Ангеліна отримала російський паспорт. У соцмережах дитина не приховувала свого щастя та закликала "Укропію" тримати дистанцію.
Ангеліна отримала паспорт / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"
Дитина вороже налаштована проти України / Фото з телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"