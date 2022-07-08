Еще больше HIMARS: США выделяют Украине новый пакет помощи на 400 миллионов долларов

Администрация Байдена разворачивает еще один пакет вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. В частности, в новый пакет помощи вошли 4 новые системы HIMARS.

Новенькие HIMARS уже находятся на пути в Украину. Заметим, что кроме этого Украина получила от США уже 8 таких систем.

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К слову, чтобы сделать поставки HIMARS эффективным, США провели учения среди украинских военных, научив пользоваться ими более 100 украинских защитников.

. HIMARS M142 – ракетная артиллерийская система повышенной мобильности. Это мобильная РСЗО с возможностью "стреляй-и-беги", предназначенная для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность – 300 километров. Одна HIMARS может нести 6 ракет для залпового огня или 1 баллистическую. Эти системы прекрасно бьют в тыл оккупантов, уничтожая их склады и базы.

Они уже зарекомендовали себя в войне россии с Украиной. С РСЗО HIMARS контрнаступление ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях проходит эффективнее. Украинские воины до сих пор в восторге от HIMARS и периодически обнародуют видео с работой этой системы.

В Минобороны Украины станет больше РСЗО

Кроме США, новенькие РСЗО для защиты Украины пообещали предоставить в Британии и Германии.

Украина получила от США 8 систем HIMARs, еще 4 находятся в пути. Великобритания и Германия также пообещали предоставить системы РСЗО,

– рассказал репортер из Пентагона Джек Детч.

США предоставили Украине военной помощи более чем на 7 миллиардов долларов

После полномасштабного вторжения россии в Украину, США предоставили Украине 7,3 миллиарда долларов военной помощи. В частности в пакеты военной поддержки входят артиллерийские реактивные системы и боеприпасы к ним, противоартиллерийские радары и артиллерийские снаряды, "Джавелины", разнообразное противотанковое оружие и тому подобное.

Напомним, на днях Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. В частности туда вошла новая система ПВО NASAMS. Эта система может поражать цели на высоте до 20 километров.

Министр обороны Украины Алексей Резников отдельно поблагодарил за это Джо Байдена, заметив, что NASAMS увеличивает наши возможности по защите земли и неба Украины от страны-террориста.

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