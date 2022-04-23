Еще четыре человека погибли в результате обстрела Горской общины в Луганской области: фото 18+
Источник:Сергей Гайдай / Луганская ОГА(ОВА)
Российские оккупанты активно обстреливают Восток Украины. В частности, в течение 23 апреля, Горская община в Луганской области страдает от плотного огня врага.
В результате вражеских обстрелов общины, к сожалению, погибли еще 4 человека. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на официальной странице в телеграмме.
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Последствия циничного обстрела россиянами Горской общины
Обстрелы оккупантами Горской общины в Луганской области не утихают в течение всего дня. Сергей Гайдай сообщил, что около 15:00 23 апреля в результате вражеского артиллерийского огня погибли двое жителей населенного пункта Золотое.
Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже были найдены еще тела без признаков жизни,
– сообщил глава Луганской ОВА.
Гайдай добавил, что по состоянию на данный момент в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погибли в общей сложности уже шесть жителей Горской общины.
Последствия вражеских обстрелов населенного пункта Золотое в Луганской области / Фото 18+ Сергей Гайдай
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