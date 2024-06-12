Еще до конца года: в G7 договорились предоставить Украине 50 миллиардов за счет замороженных активов России

Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине 50 миллиардов долларов. Средства выделят из замороженных российских активов.

Об этом сообщают в СМИ. Как отмечают журналисты, деньги должны выделить до конца 2024 года.

К теме G7 совместно с ЕС усилит санкции против банков, которые помогают России обходить санкции

Страны G7 предоставят Украине кредит из российских активов

Как пишут в СМИ, лидеры стран G7 согласовали выделение Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Эти средства будут брать из замороженных российских активов. Соответствующее решение уже согласовали в Елисейском дворце.

Журналисты пишут, что кредит Украина получит до конца 2024 года.

Существует договоренность. Как всегда, в G7 лидеры принимают решение, а технические специалисты потом выполняют свою работу, чтобы придать ему форму,

– сказал представитель Елисейского дворца в комментарии журналистам.

Ожидается, что соответствующее решение официально будет объявлено на саммите G7, который состоится в Италии 13 – 14 июня. После этого страны должны будут определить технические аспекты реализации предоставления поддержки.

Стоит добавить, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан накануне сообщал, что дискуссии о выделении 50 миллиардов долларов для Украины достигли значительного прогресса.