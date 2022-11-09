В боях за Украину погибли еще одни добровольцы из Канады и Великобритании
Источник:Sky News
В ряды Вооруженных Сил Украины идут многие украинцы, впрочем, во всем мире готовы выразить поддержку. Это делают и иностранцы, они лично приезжают в Украину и встают на защиту нашей страны.
В боях за Украину погиб еще один британец
Так, в Украине создан Интернациональный легион Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. В его составе был британский доброволец Саймон Лингард. К сожалению, парень пал в боях за Украину.
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По словам его семьи, он скончался 7 ноября.
Они написали на странице краудфандинга для него:
- "Мой папа был источником вдохновения для всех, кто его знал, настоящим героем жизни, погибшим, борясь за то, во что верил";
- "Его любили и обожали так много, он был подлинным воплощением того, каким должен быть солдат";
- "Украинские военные предложили вернуть его домой в Англию, но нам нужна помощь, чтобы выразить ему уважение и обожание, которых он заслуживает, отпустив его заслуженно".
Считается, что он третий британец, погибший во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Погиб еще один гражданин Канады
К сожалению, в Украине погиб еще один гражданин Канады – 33-летний Джозеф Хильдебранд. Ранее он два года служил в Афганистане, однако с началом войны в Украине стал в защиту нашего государства.
По словам членов семьи, Джозеф Хильдебранд и другие военнослужащие воинской части, в которой он служил добровольцем, погибли в эти выходные во время боевого задания.
Как сообщили уцелевшие военные, тела находятся на оккупированной территории, поэтому их еще предстоит забрать у врага.
Мы все вместе на ферме, стараемся получить больше информации. Мне 35 лет, и я должен позаботиться о теле моего брата. Это настолько плохо, насколько это возможно,
– сказал Джейк, брат Хильдебранда.
Он также сообщил, что его брат вместе с другими иностранцами отправился на задание в Бахмут в Донецкой области. Непонятно, как погиб Хильдебранд, но Джейку сказали, что 9 из 12 человек погибли.
По словам Джейка, его брат просто решил, что хочет помочь. Он был невероятно храбр, поскольку поступил на службу в канадскую армию и отбыл два срока службы в Афганистане.Напомним, в конце октября погиб еще один иностранец – Скайлер Джеймс Грегг. Он стал шестым американцем, упавшим за Украину после открытого полномасштабного вторжения России.