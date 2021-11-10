Вакцинируйся и путешествуй

Въезд в Эстонию разрешен для тех украинцев, которые привились двумя дозами вакцины от коронавируса. Для этого годятся все препараты, которые одобрены в Украине.

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Вторая страна ЕС, Эстония не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию,

– заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он заверил, что МИД работает с партнерами ради свободы путешествий украинцев.

Одновременно в Хорватию пускают только тех украинцев, которые прививались вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson&Johnson. Кроме того, в страну можно въехать при наличии одного из перечисленных документов:

отрицательного ПЦР теста или быстрого теста на антиген, которые действительны 72 часа;

справки о том, что лицо выздоровело от COVID-19 и получило одну дозу вакцины в течение 8 месяцев после заражения вирусом;

справки о выздоровлении от коронавируса.

В противном случае лицо отправится на 10 дней на самоизоляцию.

Напомним, первой страной, которая сохранила условия въезда для граждан "красной" Украины, стал Кипр.

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