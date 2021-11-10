Вакцинируйся и путешествуй
Въезд в Эстонию разрешен для тех украинцев, которые привились двумя дозами вакцины от коронавируса. Для этого годятся все препараты, которые одобрены в Украине.
Интересно С двумя прививками только в составе группы: Израиль обновил условия въезда для туристов
Вторая страна ЕС, Эстония не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию,
– заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он заверил, что МИД работает с партнерами ради свободы путешествий украинцев.
Одновременно в Хорватию пускают только тех украинцев, которые прививались вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson&Johnson. Кроме того, в страну можно въехать при наличии одного из перечисленных документов:
- отрицательного ПЦР теста или быстрого теста на антиген, которые действительны 72 часа;
- справки о том, что лицо выздоровело от COVID-19 и получило одну дозу вакцины в течение 8 месяцев после заражения вирусом;
- справки о выздоровлении от коронавируса.
В противном случае лицо отправится на 10 дней на самоизоляцию.
Напомним, первой страной, которая сохранила условия въезда для граждан "красной" Украины, стал Кипр.
ЕС исключил Украину из "зеленого списка": что надо знать
- 9 ноября Европейский Союз исключил Украину из "зеленого списка" стран. В него входят страны, гражданам которых разрешают путешествовать по странам ЕС.
- Этот список пересматривается каждые 2 недели, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Однако характер списка – рекомендательный. Каждая страна самостоятельно решает, ужесточать ли ограничения.
- Бельгия уже сделала правила въезда для граждан Украины жестче. Украинцам разрешили только транзит и путешествия по уважительной причине.