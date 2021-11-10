Вакцинуйся та мандруй

В'їзд у Естонію дозволений для тих українців, які щепилися двома дозами вакцини від коронавірусу. Для цього годяться всі препарати, які схвалені в Україні.

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Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію,

– заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він запевнив, що МЗС працює з партнерами задля свободи подорожей українців.

Водночас у Хорватію пускають лише тих українців, які щепилися вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson&Johnson. Крім того, у країну можна в'їхати за наявності одного з перелічених документів:

негативного ПЛР тесту або швидкого тесту на антиген, які дійсні 72 години;

довідки про те, що особа одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини впродовж 8 місяців після зараження вірусом;

довідки про одужання від коронавірусу.

В іншому разі особа відправиться на 10 днів на самоізоляцію.

Нагадаємо, першою країною, яка зберегла умови в'їзду для громадян "червоної" України, став Кіпр.

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