Вакцинуйся та мандруй
В'їзд у Естонію дозволений для тих українців, які щепилися двома дозами вакцини від коронавірусу. Для цього годяться всі препарати, які схвалені в Україні.
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Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію,
– заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він запевнив, що МЗС працює з партнерами задля свободи подорожей українців.
Водночас у Хорватію пускають лише тих українців, які щепилися вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson&Johnson. Крім того, у країну можна в'їхати за наявності одного з перелічених документів:
- негативного ПЛР тесту або швидкого тесту на антиген, які дійсні 72 години;
- довідки про те, що особа одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини впродовж 8 місяців після зараження вірусом;
- довідки про одужання від коронавірусу.
В іншому разі особа відправиться на 10 днів на самоізоляцію.
ЄС виключив Україну із "зеленого списку": що треба знати
- 9 листопада Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" країн. До нього входять країни, громадянам яких дозволяють подорожувати країнами ЄС.
- Цей список переглядають кожні 2 тижні, аналізуючи ситуацію із захворюваність на коронавірус. Однак характер списку – рекомендаційний. Кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження.
- Бельгія уже зробила правила в'їзду для громадян України жорсткішими. Українцям дозволили лише транзит та подорожі з поважної причини.