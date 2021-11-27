Еще Ленин осознал, что украинцев можно сломать голодом, – этнолог

Первый искусственный голод на украинских землях коммунистический режим создал еще в 20-е годы XX века. В 1921 году Владимир Ленин отметил, что в Украине невероятный урожай и приказал забрать все.

Кандидат исторических наук и этнолог Олеся Стасюк в рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений" рассказала, что доказательства этого содержатся в документах. Тогда Ленин отправил в Украину полмиллиона "штыков" – вооруженных российских солдат. Они забирали в украинских селах зерно.

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Поставив на колени нашу нацию после этого первого искусственного голода в 20-х годах, коммунистический режим понял, что искусственным голодом они могут ликвидировать сопротивление украинцев, которые стремились восстановить собственное государство,

– рассказала этнолог.

Стасюк подчеркнула, что в 2021 году Украина чествует 100-ю годовщину первого массового искусственного голода. Некоторые советские мифы украинским исследователям удалось развенчать только на 30-м году украинской независимости.

Однако правда уже известна: на протяжении 1921-1923 годов большевики во главе с Лениным организовали в Украине искусственный голод.

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Исследовательница рассказала, что в записках Ленина можно проследить: еще тогда режим понял – искусственный голод может ликвидировать сопротивление украинцев.

В частности, в "Полном собрании сочинений Ленина" в 43 томе описано, как большевики планировали без оружия сломать украинцев и захватить территорию Украины.

Впоследствии большевики во главе с Иосифом Сталиным в течение 10 лет готовятся к Голодомору-геноциду 1932 – 1933 годов.

Третий искусственный голод советские власти устроили в 1946 – 1947 годах. Вместо того чтобы восстанавливать страну после Второй мировой, коммунисты уничтожали украинцев.

Важно. Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы расскажем истории людей, которые пережили страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, будут говорить их родные.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.