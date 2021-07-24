Еще месяц не закончился, а количество утопленников в Украине и дальше бьет рекорды
Источник:ГСЧС
В Украине продолжает расти страшная статистика количества утопленников. Да, с начала 2021 года на водоемах утонули 859 человек.
Утонули почти 40 детей
В течение июля на водоемах погибло 310 человек, из них почти 40 – дети. Спасатели бьют тревогу и призывают людей быть осторожнее.
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Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде является купание в необорудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии, а также самостоятельное посещение водоемов детьми.
Последние трагические случаи
23 июля из пруда в селе Лозоватая Винницкого района извлекли тело 59-летнего мужчины. Известно, что он утонул во время купания.
Похожий случай произошел и на Киевщине. В Обухове на реке Стугна утонул 33-летний мужчина.
Чудом удалось избежать беды в Запорожской области. Там за сутки 23 июля спасатели трижды помогали отдыхающим на Азовском море, которых отнесло от берега на катамаранах и надувных матрасах.
Правила безопасности на водоемах
- Отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;
- не заплывайте далеко;
- никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду, когда вы пьяны;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;
- температура воды должна быть не ниже 17 градусов;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут;
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.