Еще месяц не закончился, а количество утопленников в Украине и дальше бьет рекорды

В Украине продолжает расти страшная статистика количества утопленников. Да, с начала 2021 года на водоемах утонули 859 человек.

Утонули почти 40 детей

В течение июля на водоемах погибло 310 человек, из них почти 40 – дети. Спасатели бьют тревогу и призывают людей быть осторожнее.

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Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде является купание в необорудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии, а также самостоятельное посещение водоемов детьми.

Последние трагические случаи

23 июля из пруда в селе Лозоватая Винницкого района извлекли тело 59-летнего мужчины. Известно, что он утонул во время купания.

Похожий случай произошел и на Киевщине. В Обухове на реке Стугна утонул 33-летний мужчина.

Чудом удалось избежать беды в Запорожской области. Там за сутки 23 июля спасатели трижды помогали отдыхающим на Азовском море, которых отнесло от берега на катамаранах и надувных матрасах.

Правила безопасности на водоемах