Еще не поздно, – министр обороны Великобритании призывает РФ завершить войну в Украине

Россия уже седьмой день терроризирует украинский народ, уничтожая гражданских людей ракетами и авиаударами. В Великобритании призвали врага остановиться.

России угрожают изоляцией

Британский министр обороны Бен Уоллес считает, что еще не поздно остановить войну. Он заявил, что агрессор рискует быть изолированным.

К теме Одна из частей нашей стратегии, – Кулеба о бегстве окружения Путина из России

Я хотел бы сказать России: прекратите это. Еще не поздно прекратить делать то, что вы делаете. Совершенные вами шаги незаконны, и вы рискуете быть изолированными на ближайшие десятилетия,

– заявил Уоллес.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!