Еще не скоро трамваи поедут: в Харькове разрушено депо
12 марта 2022 , 18:43Читати новину українською
Источник:телеграм Pravda Gerashchenko
Российская орда своими подлыми обстрелами уничтожает инфраструктуру Украины. Враг непрерывно бьет по Харькову, уничтожая все на своем пути.
Из-за обстрела сгорели автобусы и трамваи
К сожалению, трамваи в Харькове еще не скоро поедут. Враг еще в начале марта нанес удар по Салтовскому трамвайному депо.
Стоит внимания В результате обстрелов в Харькове повреждены три храма: людей принимают в укрытиях
Мэр Харькова сообщал, что из-за обстрела сгорело несколько новых красных автобусов и трамваев.
Теперь из депо появились красноречивые фото, удостоверяющие кровавость российского режима Путина.
В Харькове разрушено депо / Фото из телеграма Геращенко
В Харькове разрушено депо / Фото из телеграма Геращенко
В Харькове разрушено депо / Фото из телеграма Геращенко
К теме – Спасатели разбирают завалы 5-этажки в Харькове: смотрите видео