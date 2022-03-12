Еще не скоро трамваи поедут: в Харькове разрушено депо

Российская орда своими подлыми обстрелами уничтожает инфраструктуру Украины. Враг непрерывно бьет по Харькову, уничтожая все на своем пути.

Из-за обстрела сгорели автобусы и трамваи

К сожалению, трамваи в Харькове еще не скоро поедут. Враг еще в начале марта нанес удар по Салтовскому трамвайному депо.

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Мэр Харькова сообщал, что из-за обстрела сгорело несколько новых красных автобусов и трамваев.

Теперь из депо появились красноречивые фото, удостоверяющие кровавость российского режима Путина.



В Харькове разрушено депо / Фото из телеграма Геращенко



В Харькове разрушено депо / Фото из телеграма Геращенко



В Харькове разрушено депо / Фото из телеграма Геращенко

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