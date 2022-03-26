Еще несколько российских командиров никогда больше не вернутся домой

26 марта 2022 , 18:42
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Источник:

фейсбук СтратКом ВСУ

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков. В частности, в государство-агрессор уже никогда не сможет вернуться несколько командиров.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины обнародовало в сети данные и фото ликвидированных российских военных командиров.

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Российских командиров стало еще меньше

СтратКом ВСУ обнародовал результаты еще одного удачного "Украинского сафари 2.0". Военные ликвидировали:

  • 10-я отдельная бригада спецназначения – старший лейтенант из города Суровыкино Волгоградской области Евгений Зеленьков;
  • командир взвода управления из села Чувашское Татарстана – Иван Дулатов;
  • заместитель начальника службы 5-го управления воинской части 33744 – капитан Андрей Кирилин.

Заблудились на "учениях", но уже вернулись домой,
 –  подытожили в ВСУ.

Напомним, за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже как минимум 16 400 своих бойцов.


Эти россияне убивали украинцев, однако их уже нет / Фото СтратКом ВСУ

Обратите внимание – еще один уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля: смотрите видео

 

 

Автор: Наталія Пристанська