Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України оприлюднило в мережі дані та фото ліквідованих російських військових командирів.

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Російських командирів стало ще менше

СтратКом ЗСУ оприлюднив результати ще одного вдалого "Українського сафарі 2.0". Військові ліквідували:

10-а окрема бригада спецпризначення – старший лейтенант з міста Суровикіно Волгоградської області Євгеній Зеленьків;

командир взводу управління із села Чувашське Татарстану – Іван Дулатов;

заступник начальника служби 5-го управління військової частини 33744 – капітан Андрій Кирилін.

Заблукали на "навчаннях", але вже правильно повернулися додому,

– підсумували в ЗСУ.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни проти України Росія втратила вже щонайменше 16 400 своїх бійців.



Ці росіяни вбивали українців, однак їх вже немає / Фото СтратКом ЗСУ

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