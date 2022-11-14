Еще нужно выловить и посчитать, – в ОК "Юг" оценили потери россиян во время бегства из Херсона

Российские оккупанты убегали из Херсона как можно быстрее, потому что боялись, что Вооруженные Силы Украины их ликвидируют. Впрочем, захватчики все же понесли потери во время бегства.

Об этом рассказала представитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Кстати, во время бегства из Херсона кадыровцы поджарили своих.

Каковы потери россиян во время бегства из Херсона

По словам Гуменюк, необходимо отдавать себе отчет, что особенность подсчета результатов в условиях, когда это происходит во время переправы через реку, очень усложнена.

Потому что течение быстрое, Днепр глубокий и то, что пошло за российским кораблем надо выловить и посчитать,

– отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что сейчас очень сложно подводить итоги. Впрочем, со временем обязательно об этом отчитаются.

"То, что количество обстрелов уже уменьшилось, говорит об определенной растерянности оккупантов", — добавила пресс-секретарь ОК "Юг".