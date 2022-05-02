"Еще один долетался": ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Генеральный штаб ВСУ обнародовал красноречивое видео, на котором подбитый украинскими войсками российский беспилотник беспомощно шлепается о землю.

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сегодня добавила в свой список уничтоженной техники России еще один сбитый российский беспилотник "Орлан-10". Обратите внимание, что стоимость одного "Орлан-10" около 80 – 120 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Приятно наблюдать, как бездумно потраченные деньги из бюджета России разбиваются об украинскую землю.

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Воздушная цель была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса. Видео фиксирует, как "Орлан", вопреки своему гордому названию, с дымовым шлейфом беспомощно падает с высоты и громко шлепается о землю,

– написали в Генштабе.

Коротко о том, как украинские бойцы уничтожают российские беспилотники:

30 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил сбили 2 вражеских самолета и 4 "Орлана-10" на Донецком и Луганском направлениях.

В Донецкой области украинские разведчики уничтожили "Орлан-10", принадлежавший МЧС России. В украинском небе начала летать техника Министерства чрезвычайных ситуаций России – похоже, что у оккупантов дефицит беспилотников.

Утром 1 мая в Одессе украинские военные с помощью ПВО "приземлили" вражеский беспилотник, проводивший разведку над регионом.

За последние сутки, 1 мая, наши храбрые защитники уничтожили 10 российских беспилотников "Орлан-10". Российские беспилотники такого плана сейчас наиболее популярная цель для подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Свежие потери врага на 2 мая:

194 самолета

155 вертолеты

459 артиллерийских систем

1 048 танков

2 519 ББМ

152 единиц реактивной системы залпового огня

271 БПЛА

1 825 единиц автомобильной техники и автоцистерн

38 единиц спецтехники

8 кораблей/катеров

84 крылатых ракет

80 средств противовоздушной обороны

23 800 личного состава

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