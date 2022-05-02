"Еще один долетался": ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10"
Источник:Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал красноречивое видео, на котором подбитый украинскими войсками российский беспилотник беспомощно шлепается о землю.
128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сегодня добавила в свой список уничтоженной техники России еще один сбитый российский беспилотник "Орлан-10". Обратите внимание, что стоимость одного "Орлан-10" около 80 – 120 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Приятно наблюдать, как бездумно потраченные деньги из бюджета России разбиваются об украинскую землю.
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Воздушная цель была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса. Видео фиксирует, как "Орлан", вопреки своему гордому названию, с дымовым шлейфом беспомощно падает с высоты и громко шлепается о землю,
– написали в Генштабе.
Коротко о том, как украинские бойцы уничтожают российские беспилотники:
- 30 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил сбили 2 вражеских самолета и 4 "Орлана-10" на Донецком и Луганском направлениях.
- В Донецкой области украинские разведчики уничтожили "Орлан-10", принадлежавший МЧС России. В украинском небе начала летать техника Министерства чрезвычайных ситуаций России – похоже, что у оккупантов дефицит беспилотников.
- Утром 1 мая в Одессе украинские военные с помощью ПВО "приземлили" вражеский беспилотник, проводивший разведку над регионом.
- За последние сутки, 1 мая, наши храбрые защитники уничтожили 10 российских беспилотников "Орлан-10". Российские беспилотники такого плана сейчас наиболее популярная цель для подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
Свежие потери врага на 2 мая:
- 194 самолета
- 155 вертолеты
- 459 артиллерийских систем
- 1 048 танков
- 2 519 ББМ
- 152 единиц реактивной системы залпового огня
- 271 БПЛА
- 1 825 единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 38 единиц спецтехники
- 8 кораблей/катеров
- 84 крылатых ракет
- 80 средств противовоздушной обороны
- 23 800 личного состава
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