"Еще один долетался": ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10"

2 мая 2022 , 16:31
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Источник:

Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал красноречивое видео, на котором подбитый украинскими войсками российский беспилотник беспомощно шлепается о землю.

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сегодня добавила в свой список уничтоженной техники России еще один сбитый российский беспилотник "Орлан-10". Обратите внимание, что стоимость одного "Орлан-10" около 80 – 120 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Приятно наблюдать, как бездумно потраченные деньги из бюджета России разбиваются об украинскую землю.

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Воздушная цель была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса. Видео фиксирует, как "Орлан", вопреки своему гордому названию, с дымовым шлейфом беспомощно падает с высоты и громко шлепается о землю,
– написали в Генштабе.

Коротко о том, как украинские бойцы уничтожают российские беспилотники:

Свежие потери врага на 2 мая:

  • 194 самолета
  • 155 вертолеты
  • 459 артиллерийских систем
  • 1 048 танков
  • 2 519 ББМ
  • 152 единиц реактивной системы залпового огня
  • 271 БПЛА
  • 1 825 единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 38 единиц спецтехники
  • 8 кораблей/катеров
  • 84 крылатых ракет
  • 80 средств противовоздушной обороны
  • 23 800 личного состава

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Автор: Ірина Грицик