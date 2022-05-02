128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада сьогодні додала до свого списку знищеної техніки Росії ще один збитий російський безпілотник "Орлан-10". Зауважте, що вартість одного "Орлан-10" близько 80–120 тисяч доларів, в залежності від комплектації. Приємно спостерігати як бездумно витрачені гроші з бюджету Росії розбиваються об українську землю.

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Повітряну ціль знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Відео фіксує, як "Орлан", всупереч своїй гордій назві, з димовим шлейфом безпорадно падає з висоти й гучно гепається об землю,
– написали у Генштабі.

Коротко про те, як українські бійці знищують російські безпілотники:

Свіжі втрати ворога станом на 2 травня:

  • 194 літаки
  • 155 гелікоптери
  • 459 артилерійських систем
  • 1 048 танків
  • 2 519 ББМ
  • 152 одиниць реактивної системи залпового вогню
  • 271 БПЛА
  • 1 825 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 38 одиниць спецтехніки
  • 8 кораблів/катерів
  • 84 крилатих ракет
  • 80 засобів Протиповітряної оборони
  • 23 800 особового складу

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