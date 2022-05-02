128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада сьогодні додала до свого списку знищеної техніки Росії ще один збитий російський безпілотник "Орлан-10". Зауважте, що вартість одного "Орлан-10" близько 80–120 тисяч доларів, в залежності від комплектації. Приємно спостерігати як бездумно витрачені гроші з бюджету Росії розбиваються об українську землю.
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Повітряну ціль знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Відео фіксує, як "Орлан", всупереч своїй гордій назві, з димовим шлейфом безпорадно падає з висоти й гучно гепається об землю,
– написали у Генштабі.
Коротко про те, як українські бійці знищують російські безпілотники:
- 30 квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил збили 2 ворожі літаки та 4 "Орлани-10" на Донецькому та Луганському напрямках.
- У Донецькій області українські розвідники знищили "Орлан-10", який належав МНС Росії. В українському небі почала літати техніка Міністерства надзвичайних ситуацій Росії – схоже, що в окупантів дефіцит безпілотників.
- Вранці 1 травня в Одесі українські військові з допомогою ППО "приземлили" ворожий безпілотник, який проводив розвідку над регіоном.
- За останню добу, 1 травня, наші хоробрі захисники знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10". Російські безпілотники такого плану зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України.
Свіжі втрати ворога станом на 2 травня:
- 194 літаки
- 155 гелікоптери
- 459 артилерійських систем
- 1 048 танків
- 2 519 ББМ
- 152 одиниць реактивної системи залпового вогню
- 271 БПЛА
- 1 825 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 38 одиниць спецтехніки
- 8 кораблів/катерів
- 84 крилатих ракет
- 80 засобів Протиповітряної оборони
- 23 800 особового складу
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