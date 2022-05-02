128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада сьогодні додала до свого списку знищеної техніки Росії ще один збитий російський безпілотник "Орлан-10". Зауважте, що вартість одного "Орлан-10" близько 80–120 тисяч доларів, в залежності від комплектації. Приємно спостерігати як бездумно витрачені гроші з бюджету Росії розбиваються об українську землю.

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Повітряну ціль знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Відео фіксує, як "Орлан", всупереч своїй гордій назві, з димовим шлейфом безпорадно падає з висоти й гучно гепається об землю,

– написали у Генштабі.

Коротко про те, як українські бійці знищують російські безпілотники:

30 квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил збили 2 ворожі літаки та 4 "Орлани-10" на Донецькому та Луганському напрямках.

У Донецькій області українські розвідники знищили "Орлан-10", який належав МНС Росії. В українському небі почала літати техніка Міністерства надзвичайних ситуацій Росії – схоже, що в окупантів дефіцит безпілотників.

Вранці 1 травня в Одесі українські військові з допомогою ППО "приземлили" ворожий безпілотник, який проводив розвідку над регіоном.

За останню добу, 1 травня, наші хоробрі захисники знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10". Російські безпілотники такого плану зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Свіжі втрати ворога станом на 2 травня:

194 літаки

155 гелікоптери

459 артилерійських систем

1 048 танків

2 519 ББМ

152 одиниць реактивної системи залпового вогню

271 БПЛА

1 825 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

38 одиниць спецтехніки

8 кораблів/катерів

84 крилатих ракет

80 засобів Протиповітряної оборони

23 800 особового складу

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