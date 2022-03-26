Еще один недавно уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля: красивое видео

Пока оккупанты врут об уничтожении нашей противовоздушной обороны, она продолжает "приземлять" российскую авиацию. Одна из "вражеских" птичек теперь "украшает" украинские поля.

Силы ПВО поработали на славу. Благодаря их искусной работе враг понес очередные потери авиации. Обломки недавно уничтоженного самолета упали в поле.

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Российский самолет догорает на украинском поле

Отметим, что по состоянию на 25 марта украинским военным удалось ликвидировать уже 115 самолетов и 125 вертолетов Росармии. И этот список постоянно пополняется.

Силы противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутные войска ВСУ продолжают сбивать вражескую технику. Хотя, по заявлениям российских пропагандистов, украинская ПВО уже давно уничтожена. И, судя по "статистике" оккупантов, уже несколько раз,

– подчеркнули в Генштабе.

Там также показали красивое видео с украинского поля, где догорает вражеский самолет.

Останки российского самолета в украинском поле: смотрите видео

Потери понесет не только российская боевая авиация, но и гражданская. Так, самолеты "Ан" в России могут выйти из строя уже через 5 месяцев.

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