Еще один приближенный к Путину российский олигарх потерял роскошную яхту из-за санкций

Испания арестовала роскошную яхту, принадлежащую главе российской государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову.

Дорогая игрушка российского олигарха стоит около 140 миллиона долларов. Формально она зарегистрирована не на него, но испанцев не проведешь.

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Яхта зарегистрирована на падчерицу Сергея Чемезова

Судно "Валери" длиной 85 метров ходило под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Согласно отчету 2021 года об утечке документов Pandora Papers, оно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов.

Яхта будет находиться под арестом, пока испанские власти не подтвердят ее право собственности и проверят, не подпадает ли судно под западные санкции.

Сегодня мы временно остановили яхту одного из виднейших российских олигархов, и это еще не все,

– заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью телеканалу LaSexta.

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