Еще один российский самолет встретился с землей: видео умелой работы украинских Воздушных сил

Российская армия понесла очередные потери в подлой войне против Украины. Наши военные сбили еще один вражеский самолет.

"Цель падает"

Генштаб ВСУ опубликовал видео работы зенитных ракетных войск. Еще один российский самолет встретился с украинской землей.

Стоит внимания В Минобороны назвали 3 главные задания для Украины сейчас

В этот раз в кадры попало не падение самолета, а непосредственная работа украинских военных.

"Цель падает", – говорит один из военных.

Смотрите видео, как сбивали вражеский самолет

Заметим, что по состоянию на утро 7 марта враг в войне против Украины потерял 46 самолетов и 68 вертолетов!

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!