Еще один шкафчик выстоял, и мы сможем: фото из разрушенной оккупантами Горенки

Село Горенка в Бучанском районе сильно пострадало в результате российского вторжения. Оно подвергалось обстрелам еще с первого дня войны России против Украины.

Но на стене одного из разрушенных домов появился еще один символ стойкости – там уцелел кухонный шкафчик с консервацией. Фото опубликовал бывший депутат Киевского облсовета Александр Аронец.

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В Горенке тоже свой шкафчик и даже банки с закрутками,

– написал он.

Шкафчик в Горенке – еще один символ того, что Украина – выстоит, ведь и шкафчик – смог.

Напомним, что ранее символом стойкости и несокрушимости стал кухонный шкафчик в Бородянке, на котором остался даже керамический петушок, несмотря на то, что жилой дом был фактически превращен оккупантами в руины.

Его из Бородянки передали в музейный фонд Украины, теперь он стал достоянием Национального музея Революции Достоинства. Что ждет шкафчик из Горенки – еще неизвестно.

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