Еще один Су-25 и Ка-52 вдобавок: успехи Воздушных сил Украины за минувшие сутки
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
За сутки противовоздушные подразделения ВСУ уничтожили 7 летучих вражеских объектов. Среди них – истребитель Су-25 и вертолет Ка-52.
7 воздушных целей были ликвидированы в украинском небе. Подразделения зенитных ракетных войск воздушных сил, сухопутных войск, десантно-штурмовых войск ВСУ продолжают защищать страну от российских захватчиков.
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Среди уничтоженной техники оккупантов за последние сутки есть:
- 1 самолет Су-25;
- 1 вертолет Ка-52;
- 2 крылатые ракеты;
- 3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!
– сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
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