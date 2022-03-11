Еще один танковый командир из России вернулся домой в гробу

Вооруженные Силы Украины продолжают активно выгонять рашистов из нашей страны. Домой российские оккупанты возвращаются уже в гробах.

Старший лейтенант Николай Шумицкий прибыл в Украину, чтобы убивать безоружных женщин и детей. Наши военные дали ему активный отпор.

Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

27-летнего командира танковой роты из Иркутска отправили домой в правильный путь. В России говорят, что он участвовал в боевых операциях, то есть войнах против мирных людей, с 2018 года. В Украине террорист захватил Запорожскую атомную электростанцию. Там его и уничтожили наши воины.

Заметим, по состоянию на утро 11 марта в боях в Украине убили более 12 тысяч орков. За минувшие сутки – 266.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме смотрите видео, как оккупанты спрятались в БТРе от ВСУ: