Старший лейтенант Микола Шумицький прибув в Україну, щоб вбивати беззбройних жінок та дітей. Наші військові дали йому активну відсіч.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

27-річного командира танкової роти з Іркутська відправили додому у правильний спосіб. У Росії кажуть, що він брав участь в бойових операціях, тобто війнах проти мирних людей, з 2018 року. В Україні терорист захопив Запорізьку атомну електростанцію. Там його і знищили наші воїни.

Зауважимо, станом на ранок 11 березня у боях в Україні вбили понад 12 тисяч орків. За минулу добу – 266.

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