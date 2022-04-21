Еще один в коллекцию: украинские десантники сбили российский штурмовик Су-25

Подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили еще один истребитель оккупантов. Кроме этого, украинские защитники ликвидировали российский беспилотник "Орлан-10".

Подразделения десантно-штурмовых войск сбили вражескую технику из зенитно-ракетных комплексов Stinger и Starstreak.

Важно Приказ Путина не штурмовать "Азовсталь" и возможная позиционная война: основное за 57 день войны

Противовоздушная оборона Украины продолжает защищать наше небо и активно ликвидирует вражеские самолеты.

Воздушное пространство, где выполняют задания украинские десантники, находится под полным контролем наших зенитных ракетно-артиллерийских подразделений. И враг здесь спокойно летать не будет! Ему сразу подрезают крылья и разбивают о землю. Это ведь украинское небо,

– заявил офицер-десантник.

Смотрите также: ВСУ уничтожили новейший танк РФ: как идет подготовка к параду на 9 мая