Еще один за дружбу с Москвой: кандидат в президенты Франции выступил за снятие санкций с России

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступил за отмену европейских санкций против России. Более того, будущий конкурент Эммануэля Макрона на выборах уверен, что Парижу следует укрепить "дружбу" с Москвой.

Об этом Земмур сообщил в интервью на французском телевидении. Кандидат в президенты обвинил США в напряжении в отношениях с Россией

Тем временем Шольц предупредил немцев, что санкции против России ударят и по ним

Земмур поддерживает политику Путина

Земмур заверил, если бы он был президентом Франции, то однозначно поднял бы вопрос отмены санкций против России.

Путин не ребенок, поэтому ему не надо ставить границ, он великий глава государства, его надо уважать,

– сказал пророссийский французский политик.

По мнению Земмура, Вашингтон только тем и занимается, что настраивает Европу против России. Причину для этого кандидат назвал странную: мол, из-за того, что Россия – великая страна.

Земмур известен пророссийским взглядами

Отметим, что Эрик Земмур известен своими пророссийскими взглядами и восхищением Владимиром Путиным. После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе политик назвал Украину "мертвой".

Французы будут выбирать нового президента в апреле 2022 года. Согласно социологическим опросам, сейчас в симпатиях избирателей лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон. У Земмура рейтинг лишь 6%.

Ранее Европа должна быть фактором мира, – Макрон отреагировал на агрессию России

Политические скандалы по поддержке агрессии России:

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина якобы "навсегда потеряла Крым". Путин, считает военный, хочет расколоть ЕС, чтобы его уважали.

Шенбах после скандала подал в отставку.

За Россию вступился и глава правительства Баварии Маркус Зедер. Он убеждал, что Москва – не враг и категорически выступил против членства Украины в НАТО.

За отмену санкций против России выступил и вице-премьер Словакии Рихард Сулик. Он назвал это своим "личным мнением".

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